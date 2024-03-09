صحفية سودانية : التقارير الأممية ليست الحقيقة الكاملة.. والوضع الإنساني أسوأ بكثير

قالت الكاتبة الصحفية السودانية سمية سيد، إن مسألة الوضع الإنساني في السودان أصبحت معلومة في العالم، وكل المجتمع والمؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية تعلم أن الوضع الإنساني انهار تمامًا.

وأضافت سمية، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن تقارير الأمم المتحدة ليست الحقيقة الكاملة، الوضع أسوأ مما يذكر في التقارير الرسمية أو التقارير الأممية، مؤكدةً أن أكثر من 80% من الشعب السوداني في حاجة ماسة للغذاء بسبب الانهيار والحرب الدائرة هناك.

وأوضحت، أننا الآن دخلنا في العام الأول من الحرب في السودان، وبالتالي الشارع السوداني ليس كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان ، وإنما نتطلع لوقف دائم وشامل للحرب.