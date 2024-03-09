ماذا طلبت أسرة عبدالمنعم رياض عندما تلقت خبر استشهاده؟.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منال نور الدين، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشئون العسكرية، عن شهادتها الخاصة بيوم الشهيد البطل عبدالمنعم رياض.

وقالت خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: "كان يوما مهيبا وكانت العمليات العسكرية على أشدها، ومصر كلها عرفت خبر استشهاد عبدالمنعم رياض في السادسة مساء".

وأضافت أنه تم نقله لمستشفى الإسماعيلية ثم لمستشفى المعادي العسكري، وأسرة الفريق عبدالمنعم رياض لم تعلم بخبر الوفاة لأن الجميع كان محتشدا ولا يعرف كيف سيبلغ أسرة الفريق عبدالمنعم رياض.

وتابعت: "فما كان من وزيرالحربية وقتها محمد فوزي إلا أن ذهب بنفسه ويرافقه وفد من 15 ضابطا إلى منزل الفريق عبدالمنعم رياض، وأخبرهم بنفسه، وطلبت منه الدكتورة زاكية أن تلقي نظرة أخيرة فأرسل معها الممثل الشخصي للرئيس جمال عبدالناصر في ذلك الوقت السيد حسين الخولي وذهب معها لمستشفى المعادي العسكري وألقت الأسرة نظرة أخيرة على الجثمان".