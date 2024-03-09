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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز الأهلي من الثوابت | تعليق مثير من أفشة بعد التتويج بكأس مصر

آفشه
آفشه

أكد محمد مجدي "أفشة"، لاعب وسط الأهلي، أنه دائما يعد نفسه دائما لصناعة الفارق مع الفريق.

وسجل "أفشة" في فوز الأهلي 2-0 أمام الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر، أمس الجمعة، الذي أقيم على ملعب الأول بارك في السعودية.

وقال "أفشة"، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "الكرة لعبة أصلها التقلب صعودا وهبوطا، ولا يوجد بها ثوابت سوى أن الأهلي يفوز، وهذا هو الطبيعي".

أضاف: "لابد أن يعي كل لاعب أنه في الأوقات الجيدة يضع النادي كأولوية، وأيضا في الأوقات الصعبة، وفي كل الأحوال الحمد لله أنا راضي".

أوضح: "دائما مستعد وجاهز طوال الوقت وعندما يحين وقتي أضرب في المليان".

أتم: "الحمد الله على البطولة رقم 14، مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم. الشيء الوحيد الذي لن يتغير أن هناك ملايين خلفه.. الحمد لله".

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