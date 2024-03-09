فوز الأهلي من الثوابت | تعليق مثير من أفشة بعد التتويج بكأس مصر

أكد محمد مجدي "أفشة"، لاعب وسط الأهلي، أنه دائما يعد نفسه دائما لصناعة الفارق مع الفريق.

وسجل "أفشة" في فوز الأهلي 2-0 أمام الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر، أمس الجمعة، الذي أقيم على ملعب الأول بارك في السعودية.

وقال "أفشة"، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "الكرة لعبة أصلها التقلب صعودا وهبوطا، ولا يوجد بها ثوابت سوى أن الأهلي يفوز، وهذا هو الطبيعي".

أضاف: "لابد أن يعي كل لاعب أنه في الأوقات الجيدة يضع النادي كأولوية، وأيضا في الأوقات الصعبة، وفي كل الأحوال الحمد لله أنا راضي".

أوضح: "دائما مستعد وجاهز طوال الوقت وعندما يحين وقتي أضرب في المليان".

أتم: "الحمد الله على البطولة رقم 14، مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم. الشيء الوحيد الذي لن يتغير أن هناك ملايين خلفه.. الحمد لله".