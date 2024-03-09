قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس عن حماية سيناء ورفض التهجير للفلسطينيين حاسمة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيناء في يوم الشهيد حاسمة وواضحة للداخل والخارج، بأن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها، ولن تقبل على الإطلاق بخطط التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى أرض سيناء، رغم كل الضغوط السياسية والاقتصادية التي حاول المجتمع الدولي ممارستها على مصر للقبول بمخطط التهجير.

وقال "رزق"، إن الرئيس السيسي أكد أن سيناء أرض مصرية ولن تقبل مصر أي ضغوط تستهدف نقل الفلسطينيين إليها لتحقيق هدف مخطط الاحتلال لإخلاء قطاع غزة من شعبه، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على حقوق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضهم، ويساعد الفلسطينيين على التمسك بأرضهم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية لا يمكن أن تفرط في حقوق شعبها وكذلك لن تسمح بأي محاولات من قبل المجتمع الغربي لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أرضهم.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن شهداء مصر سواء من الجيش والشرطة رسموا بدمائهم خريطة حدود الوطن، ولم يخشوا فجاعة الموت بل أقدموا بعزيمة وإرادة وطنية خالصة لتبقى راية هذا الوطن عالية في السماء، وضحوا بالغالي والنفيس من أجل تطهير سيناء، والدولة تعمل حاليا على تنميتها وتخصص ميزانيات ضخمة لإقامة مشروعات كبرى فيها، وبالتالي لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتفريط فيها.

وأوضح "رزق"، أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على إعرابه عن تقديره للمصريين الذين تحملوا الظروف الصعبة التي بدأت منذ جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى حرب غزة.

ونوه بأن الرئيس السيسي حريص على إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسرهم وأبنائهم تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال، وتقديم أوجه الدعم المعنوي الزاخر بمعاني المحبة والحنان والعطف، خاصة أن السجلات العسكرية تزخر بكثير من أسماء الأبطال التي لن تنساهم الدولة المصرية قيادة وشعبا.