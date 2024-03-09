عضو الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال: الأونروا تسجل انتصارا على الإدعاءات الإسرائيلية

قال ربحي دولة، عضو الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال، إن عودة عمل أعضاء منظمة الأونروا المتهمين بالمشاركة في الهجمات الفلسطينية، انتصارًا على كل الإدعاءات ويثبت زيفها، لافتًا إلى أن هذه المنظمة تم تأسيسها لدعم وحماية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن الإدعاءات الإسرائيلية بعمل الإرهابيين فيها أو مشاركة العاملين فيها في الهجمات الفلسطينية كلها إدعاءات كاذبة ولا صحة لها، والمنظمة تُحارب منذ عشرات السنين.

إسرائيل تُغرق القضية الفلسطينية

وأضاف دولة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول أن تحذف قضية اللاجئين وتذيبها بتنفيذ سياساتها بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الإدعاءات الإسرائيلية بمشاركة أعضاء منظمة الأونروا بالهجمات الفلسطينية من ضمن أساليب محاربة الإحتلال للشعب الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن هجمات الاحتلال على الشعب الفلسطيني لم تتوقف.

الإحتلال يخرب البنية التحتية لغزة

وتابع: « يقوم الإحتلال بتخريب البنية التحتية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وهذا ما يعد حذفًا للقضية الفلسطينية، ومحاولة لوأد مشروع حل الدولتين من خلال إغراق الأراضي الفلسطينية بالمستوطنات التي من المفترض أن تبنى عليها دولة فلسطينية، وذلك لتصعيب عملية تواصل الأماكن في الأراضي مع بعضها».

