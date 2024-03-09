رياض محرز يقود هجوم أهلي جدة لمواجهة التعاون

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة، التشكيل الأساسي لمواجهة التعاون، اليوم السبت، في الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويفقد مدرب الأهلي، جهود نجمه البرازيلي روجير إيبانيز للإيقاف، والإسباني الشاب جابرييل فيجا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الراقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد - عبد الباسط هندي - ميريح ديميرال - علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسي - محمد المجحد - رياض محرز

الهجوم: روبرتو فيرمينو - سانت ماكسيمان - فراس البريكان

فيما جاء تشكيل التعاون كالآتي:

حراسة المرمى: مايلسون

الدفاع: عبد الملك العييري - عون السلولي - جيروتو - وليد الأحمد

الوسط: سعد الناصر - أشرف المهديوي - فلافيو

الهجوم: محمد الكويكبي - كريستيان جوانكا - موسى بارو

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول دوري روشن برصيد 44 نقطة، أما التعاون يأتي رابعا برصيد 39 نقطة.

ويسعى الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعثر الأهلي في الجولة الماضية بالتعادل أمام الفتح، وتعادل التعاون مع الوحدة.

