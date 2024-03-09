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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الشباب والرياضة» تنظم ندوة تثقيفية حول مخاطر المنشطات ومكافحتها بالمركز الأوليمبي بالمعادي|صور

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة  متمثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي "الإدارة العامة لعلم النفس" بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الادارة العامة لتنمية الكوادر"،الادارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للاتحادات النوعية ندوة  تثقيفية لمكافحة المنشطات بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الرياضة والرياضيين،

تم تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية اولياء الامور والمدربين ،والاجهزة الطبية  بالتعاون بين الأولمبياد الخاص المصري  ووزارة الشباب والرياضة من مخاطر المنشطات.

حضر الندوة الدكتور كمال الدين درويش رئيس اللجنة العلمية العليا  بوزارة الشباب والرياضة والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ، وعمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ،الدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص المصري ،الدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة وتطوير الشراكة بالاولمبياد الخاص المصري  ،الدكتور محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب بالاولمبياد الخاص المصري  بالإضافة إلي حضور ٧٠ مدرباً ومدربة بالاولمبياد الخاص المصري ،وكذالك لفيف من الأساتذة والدكاترة المختصين في مجال مكافحة المنشطات لحضور الندوة، بما في ذلك الدكتورة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

تأتي هذه الندوة في إطار خطة الوزارة لتطوير الرياضة والرياضيين، والتي توليها أهمية قصوى، وتسعى لتحقيق رؤية القيادة السياسية في تعزيز الرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق النجاحات في البطولات الرياضية.

تهدف الندوة التثقيفية  إلى زيادة الوعي بمشكلة المنشطات في الرياضة وتوعية اولياء الامور والأجهزة الفنية والطبية بأهمية مكافحة المنشطات وتأثيرها السلبي على الرياضة وصحة الرياضيين. وتسعى الندوة أيضًا لتوفير منبر للمختصين في مجال مكافحة المنشطات لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد.

وقد اشتملت الندوة علي ثلاثة موضوعات هامة اولها عن دور التغذية الصحية في حياة لاعبي الاولمبياد الخاص قدمتها الدكتورة امل اسماعيل اخصائي وخبير تغذية الرياضيين وموضوع آخر حول اهمية وكيفية تفعيل دور علم النفس الرياضي في حياة اللاعبين قدمه الدكتور محمد العربي شمعون استاذ علم النفس الرياضي وموضوع اخر عن مخاطر المنشطات واهم طرق مكافحتها قدمه الدكتورة ايمان جمعه مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالنادي المصري .

وتعكس هذه الندوة التزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الإجراءات والآليات اللازمة لمكافحة المنشطات وتعزيز النظام الرياضي في مصر. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز الرياضة والاهتمام بصحة الرياضيين وتنمية الكوادر الرياضية.

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