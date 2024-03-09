إسرائيل تستعد لصراع محتمل مع لبنان

في بيان صدر مؤخراً، أعلن مجلس وزراء السياسة الدفاعية الإسرائيلي عن استعداده للمشاركة العسكرية المحتملة مع لبنان، مؤكداً الجهود المستمرة لتعزيز الاستعداد لهجوم محتمل. وشدد مجلس الوزراء على التزامه بتغيير المشهد الأمني لتسهيل العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم.

ويؤكد هذا الإعلان، الذي أوردته القناة 13، على موقف إسرائيل الاستباقي وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة تتعلق بطبيعة إجراءات الاستعداد، إلا أن البيان يشير إلى حالة من الاستعدادات المتزايدة داخل مؤسسة الإحتلال الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات الطويلة الأمد بين إسرائيل ولبنان، والتي تفاقمت بسبب تاريخ من الصراع والخصومات الإقليمية. وكثيراً ما وجد البلدان نفسيهما على خلاف بشأن النزاعات الإقليمية والمخاوف الأمنية، مع وقوع اشتباكات متفرقة على طول حدودهما المشتركة.

يؤكد تأكيد مجلس الوزراء المعني بالسياسة الدفاعية على الاستعداد للحرب على خطورة الوضع واحتمال حدوث المزيد من التصعيد في المنطقة. وبينما تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها العسكرية، يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، ويشعر بالقلق من أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط المضطرب بالفعل.