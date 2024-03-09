رئيسة وزراء إيرلندا تدعو لاتخاذ إجراءات أقوى ضد دعم حماس

في مقالها الأخير الذي نشرته تليجراف، أكدت أرلين فوستر، شخصية بارزة في أيرلندا الشمالية، على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أقوى ضد دعم حماس، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.

فوستر، التي تناولت هذه القضية خلال خطابها وفي فرع أيرلندا الشمالية لمجلس المسيحيين واليهود، أعربت عن قلقه إزاء عدم وجود عواقب على أولئك الذين يعبرون علناً عن دعمهم لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة.

وسلطت فوستر الضوء على خطورة الوضع من خلال الإشارة إلى أحداث 7 أكتوبر والمعاناة المستمرة لأسر الضحايا. وشددت على استخدام حماس للعنف الجنسي خلال الهجوم، ووصفته بأنه جريمة حرب ودعت إلى الإدانة من كافة الجهات. وانتقد فوستر أيضًا الندوة الأخيرة التي عقدتها وزارة الخارجية، حيث اعتبر وصف حماس بالإرهابيين "غير مفيد" لجهود السلام، مشددًا على الحاجة إلى موقف أكثر صرامة ضد الجماعة الإرهابية.

علاوة على ذلك، شددت فوستر على أهمية هزيمة حماس ليس فقط من أجل سلامة المواطنين الإسرائيليين ولكن أيضًا من أجل احتمالات التوصل إلى حل سلمي في المنطقة. وكررت المشاعر التي أعرب عنها وزير الخارجية اللورد كاميرون، الذي حذر من جدوى حل الدولتين إذا ظلت حماس تسيطر على غزة.

وبالمقارنة مع تجاربها الخاصة في أيرلندا الشمالية، أكدت فوستر على التجاهل القاسي للأرواح البريئة الذي تبديه المنظمات الإرهابية مثل حماس. وحثت على إيلاء اهتمام أكبر لمعاناة النساء والأطفال في ظل سوء حكم حماس في غزة، مشددة على ضرورة تحريرهم من طغيان الجماعة الإرهابية.

وفي الختام، أكدت فوستر التزامها بالتحدث باسم الجالية اليهودية وضد الإرهاب، مؤكدة على أهمية التضامن والعمل الحاسم في مواجهة مثل هذه الفظائع. ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى الاتحاد في إدانة الإرهاب ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الدعم لحماس، مرددة مشاعر الكثيرين الذين يشاركونها مخاوفها.