منتخب مصر للسباحة يحصد 9 ميداليات في أول أيام دورة الألعاب الإفريقية

حصد لاعبو المنتخب المصري للسباحة، 9 ميداليات في أول أيام مشاركاتهم في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس 2024.

ووصل لاعبو منتخب السباحة أمس الجمعة إلى مدينة أكرا الغانية، حيث بدأوا اليوم السبت منافساتهم في دورة الألعاب الأفريقية لينجحوا في حصد 9 ميداليات متنوعة بينها 3 ذهبيات و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

حصاد اليوم الأول للسباحة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية

جاءت ميداليات السباحة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن كالتالي:

الميداليات الذهبية :

عبدالله نصر 200 متر فراشة رجال

نور الجندي 200 متر فراشة سيدات

مروان القماش 800 متر حرة رجال

الميداليات الفضية:

فريدة عثمان 100 متر حرة سيدات

لجين عبدالله 1500 متر حرة سيدات

منتخب مصر للتتابع 4*100 حرة مختلط

الميداليات البرونزية

عبدالله نصر 100 متر حرة

ياسمين عيسى 200 متر فراشة

أحمد علي 800 متر حرة

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