الحصول على الدولار لدواعي السفر.. أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يتحمل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، مضيفا:" علينا مسؤولية كبيرة كلنا".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث اليوم في احتفالية يوم الشهيد عن التعويم وسبب اختيار هذا التوقيت لتحرير سعر الصرف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عدد كبير من المصريين يقوم ببيع الدولارات في البنوك وهناك إقبال كبير من المصريين على تحويل الدولار في البنوك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سعر الدولار في البنك اصبح أغلى من السوق السوداء والجميع يتجه إلى البنك؛ لبيع الدولار".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه: "سيتم العمل على تعديل إجراءات الحصول على الدولار لدواعي السفر خلال الفترة المقبلة".