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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحصول على الدولار لدواعي السفر.. أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يتحمل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، مضيفا:" علينا مسؤولية كبيرة كلنا".

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث اليوم في احتفالية يوم الشهيد عن التعويم وسبب اختيار هذا التوقيت لتحرير سعر الصرف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عدد كبير من المصريين يقوم ببيع الدولارات في البنوك وهناك إقبال كبير من المصريين على تحويل الدولار في البنوك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سعر الدولار في البنك اصبح أغلى من السوق السوداء والجميع يتجه إلى البنك؛ لبيع الدولار".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه: "سيتم العمل على تعديل إجراءات الحصول على الدولار لدواعي السفر خلال الفترة المقبلة".

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