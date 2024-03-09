فوز طلاب 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمسابقة بادر لتنمية القدرات المالية للشباب

شاركت 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في ختام فعاليات مسابقة "بادر" لتنمية القدرات المالية للشباب، التي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج التعليم بمؤسسة كير مصر وأحد البنوك ، وتم الإعلان عن الخمسة مراكز الفائزة والذين سيحصلون على تمويل لمشروعاتهم.

استهدفت مسابقة "بادر" لتنمية القدرات المالية للشباب تثقيف الشباب ماليًا وتنمية مهاراتهم الحياتية وريادة الأعمال.

وشهدت مسابقة "بادر" لتنمية القدرات المالية للشباب مشاركة 830 طالب وطالبة من مدارس التعليم الفني، حيث تم تدريبهم على مدار 14 جلسة إرشادية لعدد 115 مشروع، وصولًا إلى 50 مشروعًا الي النهائيات.

ونيابةً عن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، قامت شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوزيع شهادات التقدير على جميع الطلبة المشاركين بالمسابقة.

وفي خلال كلمتها أكدت شيماء ممدوح شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية مثل هذه المبادرات في إعداد الطلاب لسوق العمل بفكر جديد ورؤية مستقبلية، مشيرة إلى أن كل المشاركين هم فائزون بما اكتسبوه من خبرات والقدرة على العمل في فريق واحد.

وقد حضر الاحتفالية كل من مديري مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني

وجاءت نتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مسابقة "بادر" لتنمية القدرات المالية للشباب :

* حصلت فرق مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على المراكز.. الأول والثاني

* وفريق مدرسة برج العرب للتكنولوجيا التطبيقية على المركز الأول مكرر

* وفرق مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية على المراكز.. الثاني مكرر والمركز الرابع

* وفريق كل من مدرسة وي للتكنولوچيا التطبيقية بالسويس

*وفريق مدرسة بي تك على المركز الخامس والخامس مكرر.

وتمثل مسابقة "بادر" لتنمية القدرات المالية للشباب نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية في دعم وتمكين الشباب المصري، وتعزيز قدراتهم ليكونوا رواد أعمال ومبتكرين للإسهام في تطوير المجتمع والاقتصاد المصري.