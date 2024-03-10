الغتوري: الأولوية في الإفراجات الجمركية لهذه السلع

أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن الأولوية في الإفراجات عن البضائع المتواجدة في الجمارك تكون لصالح السلع الأساسية والأدوية.

وأعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات تلفزيونية، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1.2 مليار دولار على مدار الأسبوع.

التعامل يوميًا بسعر الدولار الرسمي

وأشار الشحات الغتوري إلى أنه يتم التعامل يوميًا بسعر الدولار الرسمي لدى البنوك دون تثبيت، موضحا أن أي منتج مستورد له بديل محلي لا يحصل على أولوية للإفراج. وأفاد بأن حجم الإفراجات مرتبط بالسيولة الدولارية التي توفرها البنوك للعملاء.

وشهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، لافتا إلى أن السلع الأساسية تتمثل في السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها حوالي 2 مليار دولار.

وأكد أنه سيتم الافراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعا؛ لزيادة المتاح منها في الأسواق؛ ما سيسهم في إتاحة مزيد من السلع، وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد حلول شهر رمضان المعظم.