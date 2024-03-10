أخبار التكنولوجيا| بعد تراجعه للمركز الثالث.. إيلون ماسك يخسر 40 مليار دولار .. وجوجل تطرد موظفا اعترض كلمة خلال مؤتمر إسرائيلي تحت رعايتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تضغط على اليابان وهولندا لتوسيع قيودهما على الصادرات الخاصة بالرقائق وأشباه الموصلات إلى الصين.



منذ أيام قليلة، قال رئيس برنامج الفضاء الروسي إن روسيا تخطط للعمل مع الصين لبناء محطة للطاقة النووية على سطح القمر بحلول العقد المقبل.

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في التحقيق بشأن مجموعة الرسوم الجديدة التي فرضتها شركة أمازون مؤخرًا على التجار الأمريكيين الذين يبيعون البضائع من خلال متجرها الضخم عبر الإنترنت.

أعلنت شركة مايكروسوفت أن قراصنة روس سرقوا بعض الأكواد البرمجية الخاصة بشفرة المصدر بعد التجسس على مديريها التنفيذيين.

طردت شركة جوجل موظفًا اعترض على المؤتمر التكنولوجي الإسرائيلي Mind the Tech الذي ترعاه الشركة والذي عُقد الأسبوع الماضي.

تراجعت ثروة الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك تراجعًا كبيرًا حيث أصبح ثالث أغنى شخص في العالم، بعد فترة طويلة من المحافظة على لقب أغنى شخص على الكوكب.