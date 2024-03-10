أخبار التكنولوجيا| بعد تراجعه للمركز الثالث.. إيلون ماسك يخسر 40 مليار دولار .. وجوجل تطرد موظفا اعترض كلمة خلال مؤتمر إسرائيلي تحت رعايتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
الولايات المتحدة تحث اليابان وهولندا تشديد القيود على تصدير الرقائق للصين
كشفت تقارير أن الولايات المتحدة تضغط على اليابان وهولندا لتوسيع قيودهما على الصادرات الخاصة بالرقائق وأشباه الموصلات إلى الصين.
مشروع القرن.. روسيا تتعاون مع الصين لإنشاء محطة للطاقة النووية على القمر
منذ أيام قليلة، قال رئيس برنامج الفضاء الروسي إن روسيا تخطط للعمل مع الصين لبناء محطة للطاقة النووية على سطح القمر بحلول العقد المقبل.
الحكومة الأمريكية تحقق مع أمازون بشأن الرسوم الجديدة على التجار
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في التحقيق بشأن مجموعة الرسوم الجديدة التي فرضتها شركة أمازون مؤخرًا على التجار الأمريكيين الذين يبيعون البضائع من خلال متجرها الضخم عبر الإنترنت.
مايكروسوفت تعلن تعرضها لسرقة معلومات حساسة بعد التجسس على مديريها
أعلنت شركة مايكروسوفت أن قراصنة روس سرقوا بعض الأكواد البرمجية الخاصة بشفرة المصدر بعد التجسس على مديريها التنفيذيين.
يدعم الإبادة الجماعية.. جوجل تطرد موظفًا اعترض كلمة بمؤتمر إسرائيلي تحت رعايتها
طردت شركة جوجل موظفًا اعترض على المؤتمر التكنولوجي الإسرائيلي Mind the Tech الذي ترعاه الشركة والذي عُقد الأسبوع الماضي.
بعد تراجعه للثالث.. إيلون ماسك يخسر 40 مليارا من ثروته لهذا السبب
تراجعت ثروة الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك تراجعًا كبيرًا حيث أصبح ثالث أغنى شخص في العالم، بعد فترة طويلة من المحافظة على لقب أغنى شخص على الكوكب.