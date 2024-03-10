15 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي طور سيناء

صدق الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السبت، على "15" قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10".

جاء القرار بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبلغ إجمالي قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 578 حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.