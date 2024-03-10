بايدن: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يريد وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للسجناء، وأن اجتياح رفح خط أحمر.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من الممكن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ولن أستسلم بشأن ذلك".

وقال: "لنتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس ولكن عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".

وتابع: "حماس تريد وقفًا شاملاً لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي يؤذي إسرائيل اكثر مما يفيدها".