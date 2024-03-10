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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الإسماعيلي السابق: نمر بظروف صعبة وسننهي الموسم في منتصف الجدول

صدى البلد

عبر أشرف خضر، لاعب الإسماعيلي السابق عن رضاه بتعادل الفريق أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس فس إطار بطولة دوري نايل 2023/2024.

وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الإسماعيلي يمر بأزمة وظروف صعبة، وهناك نواقص في العديد من المراكز".

وتابع: "الإسماعيلي كان يظهر بشكل أسوأ من ذلك في المواسم القليلة الماضية، والجميع يريد مشاهدة الإسماعيلي بشكل أفضل".

وأكمل: "نعمل على جمع النقاط في الفترة الحالية، والإسماعيلي سينهي الموسم في منتصف الجدول ولن نتواجد ضمن مراكز الهبوط كما حدث في العام الماضي".

وأضاف: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، الذي دائمًا ما يظهر أمامنا بقوة ويتغلب علينا، والتعادل ليس طموح الفريق والمدير الفني ونسعى للظهور بشكل أفضل".

واختتم: "هناك توقف دولي قادم قد يساعدنا في تحسين مستوى الفريق وسنتواجد في منتصف الجدول بإذن الله".

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