الجيش الأمريكي يعلن توجه سفينة لإنشاء الميناء المؤقت على ساحل غزة.. وبايدن يعلن أنه من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل رمضان .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: التاريخ سيقف طويلاً أمام معجزة المصريين في إنقاذ الوطن من براثن الإرهاب

ليبيا.. باتيلي يحث على تشكيل حكومة موحدة تقود للانتخابات

إسرائيل تقتل 5 في غارة على منزل بلبنان



هنية يدعو إلى سرعة إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، بأن :التاريخ سيتوقف طويلا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية، حيث أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب، وجماعات الشر والتطرف وصمدوا في وجه إعصار التمزق والانهيار والفوضى، الذي ضرب جميع أرجاء الإقليم، الذي نحيا فيه، وفي الوقت نفسه، شيدوا وعمروا بلادهم، ووضعوا أساسا لاقتصاد وطني، قادرا على التصدي للأزمات ولن يمضى وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم.. واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن".

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي: "نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لهم، ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله، المرابط على أرضه، والصامد فوق ترابها.. بتحية تقدير وإجلال ونقول لهم: «إن مصابكم مصابنا.. وألمكم ألمنا.. وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل.. لوقف إطلاق النار.. وإدخال المساعدات.. وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة.. ولن تتوقف مصر عن العمل.. مهما كان الثمن.. من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق..على حقوقه المشروعة.. في دولته المستقلة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، دعا الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال باتيلي: "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".

وأضاف: "ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي"،

وذكرت "الوطن" أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت سفينة الدعم بيسون في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتوصيل مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البح، مشيرةً إلى أن السفينة تحمل المعدات الأولية لإنشاء رصيف مؤقف لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية لغزة وأن السفينة (الجنرال فرانك بيسون) غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا السبت، بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن الوايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً.

وقالت "الراي" إن 5 استشهدوا وجرح 9 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في حي العين وسط خربة سلم في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صاروخين من نوع جو - أرض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى سقوط الأب وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والاغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى حكومي.

وأفادت "الجريدة" بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دعا إلى سرعة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بصورة حقيقية على صعيد توفير الغذاء والدواء والإيواء وفتح المعابر "لتعمل بصورة كاملة، بما يوفر الاحتياجات الكاملة والعاجلة وينهي الحصار بشكل كامل عن شعبنا وبدء مسيرة إعمار شاملة".

وأضاف هنية أن "الشعب الفلسطيني يستقبل شهر رمضان هذا العام، وهو مثقل بالآلام والآمال، ويتعرض أبناء شعبنا لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية على غزة".

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون "خطا أحمر" بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك قائلا إنه لا يوجد خط أحمر و"لن أتخلى عن إسرائيل قط"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان.