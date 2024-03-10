مدحت عبد الهادي: لعب نهائي الكأس خارج مصر سبب توتر الزمالك والأهلي

قال مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، إن التوتر كان سبب رئيسي لعدم ظهور الأهلي والزمالك في شوط المباراة الأول بنهائي كأس مصر في السعودية.

وأضاف عبد الهادي مع مدحت شلبي على قناة mbc مع مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار: "لاعبو الفريقين كانو خارج الآداء المنتظر منهم في شوط المباراة الأول بسبب لعب المباراة لأول مرة خارج مصر ولم يكن هناك خطورة على مرمى الفريقين تماما بسبب غياب التركيز وتركيز كل فريق على عدم استقبال هدف مبكر وبالتالي لم يظهرا بشكل هجومي تماما.

وتابع مدحت عبد الهادي: “في شوط المباراة الثاني تحرر اللاعبين وبدأ كل فريق بالضغط لمحاولة إحراز هدف”، مشددا على أن خروج زيزو للإصابة بين شوطي المياراة أثر على أداء الزمالك.