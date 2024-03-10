الجمهورية احتفاء بيوم الشهيد: علينا مواصلة العطاء والإنتاج والعمل بكامل الطاقة

أكدت صحيفة "الجمهورية" أهمية أن يواصل المصريون العطاء، والإنتاج والعمل بكامل الطاقة، وحماية "العرض والأرض"؛ من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار ونهضة الوطن الغالي.

وحيت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان "سلام للشهيد" - شهداء مصر، قائلة "سلام للشهيد.. تحية إجلال وإكبار لدمائه الطاهرة.. وقبلة على جبين كل أم قدمت بطلا على الأرض مباركا في سماء الخلود".

وذكرت الصحيفة أنه في ذكرى استشهاد البطل عبد المنعم رياض، تتجدد مشاعر عشق تراب الوطن والتضحية من أجل الحفاظ عليه، بأغلى ما نملك، وهى أرواحنا.. "أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا الغالي والنفيس؛ دفاعًا عن كرامة وشرف الوطن، ينضم إليهم - في مصرنا الغالية - عدد من المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا فداء للوطن، ووحدته، وأمنه، واستقراره، فى الحرب ضد الإرهاب الأسود".

وأضافت الصحيفة أن المصريين - في هذه الذكرى العطرة "عيد الشهيد" يستعيدون قصص التضحيات التي لن يمحوها الزمان، يحكونها لأولادهم والأجيال المتعاقبة؛ لزرع وتأصيل بذور الوطنية والإخلاص والوفاء للوطن.