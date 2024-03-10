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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روجينا تنشر صوراً من كواليس"سر الهي".. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني سر الهي رفقة الراقصة دينا.

شاركت الفنانة روجينا فيديو  مع جمهورها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ،  من كواليس تصوير مسلسل “سر إلهي” فى الإسماعيلية، وكتبت على الفيديو  معلقة: «انتظروا شهر الفرحة، شكرًا لأهل الإسماعيلية".

وكشفت الفنانة روجينا، جزءا من تفاصيل شخصية نصرة التي تقدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "سر إلهي"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه رمضان المقبل 2024 عبر شاشات قنوات CBC.

وعرضت قناة cbc، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للفنانة روجينا، من كواليس مسلسل "سر إلهي"، يكشف بعض من ملامح شخصية نصر خلال المسلسل.

وقالت روجينا في الفيديو: "ماليش في الدنيا غير بنتي وإخواتي، بس الدنيا مبتمشيش على مزاج حد، عادي تخسر بس اللي مش عادي إنك تسيب حقك، وكله بإذنه".

وعلقت القناة على الفيديو: "انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي، حصريا في رمضان، شهر الفرحة على cbc، دراما المتحدة".

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، حيث أنه  دائما ما يبهرنا الثاني، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل "سر إلهي" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".
 

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 
وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

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