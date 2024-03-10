صحيفة عبرية تكشف عن استعدادات جيش الاحتلال للتصعيد مع لبنان

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن استعداد الاحتلال للتصعيد مع لبنان.



ونقلت عن مسؤول بالقيادة الشمالية قوله" نعزز استعدادنا لشن هجوم في لبنان وتغيير الوضع حتى يعود السكان".



وأمس استهدف جيش الاحتلال مراكز قيادة لحزب الله جنوب لبنان.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.