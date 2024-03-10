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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخدم 28 ألف فدان.. الري: انتهاء تدعيم قنطرتي حفير شهاب الدين بالدقهلية

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل قنطرتي فم بحر حفير شهاب الدين القديمة والجديدة بالدقهلية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص انتهاء تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل القنطرتين.

وقال وزير الري: إنه تم إدراج قنطرتي فم بحر حفير شهاب الدين القديمة والجديدة بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمعاينة حالة القنطرتين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما والتي انتهت لاتخاذ قرار بتنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للقنطرتين بتغيير أسقف الكوبريين أعلى القنطرتين وزيادتهما لحمولة 30 طنا.

وأضاف أن أعمال التدعيم أسهمت في تحسين الحالة الفنية والإنشائية لكلا القنطرتين؛ بما يسهم في تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة، بالتزامن مع خدمة المواطنين بمدينة بلقاس وتسهيل حركتهم من خلال تطوير الكوبريين أعلى القنطرتين وزيادة حمولتها.

يذكر أن قنطرة حفير شهاب الدين تقع على بحر بلقاس الآخذ من بحر شبين بزمام هندسة ري بلقاس بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية، وتخدم زمام ٢٨ ألف فدان، وتضم القنطرة القديمة ٣ فتحات، والقنطرة الجديدة ٤ فتحات بعرض ٣ أمتار لكل فتحة.
 

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