السكرتير العام المساعد يفتتح أعمال التوسعات بمسجد البهتيني في حي أول الإسماعيلية

افتتح ماهر كامل، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مسجد البهتيني بعد أعمال التوسعات بالجهود الذاتية، وذلك بحضور لفيف من شيوخ الأوقاف، والنائب عصام دياب، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، وعلي العكرمي، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، ومحمد فايق، عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجَّه السكرتير المساعد الشكر لكل من شارك وساهم في بناء وإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هي عنصر هام من مقومات التنمية، وتلعب دورًا بارزًا في استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

جدير بالذكر أن مساحة المسجد بعد أعمال التوسعة بلغت 450 م2، بالإضافة إلى مصلى للسيدات على مساحة 200 م2.

ويعتبر المسجد من أقدم مساجد المنطقة، وكان قد افتتح أول مرة عام 1952 بحضور الشيخ أحمد حسن الباقوري، شيخ الأزهر في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن افتتاح 70 مسجدًا على مستوى الجمهورية يوم الجمعة 8 مارس 2024، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا بالإسماعيلية هي “مسجد السيدة زينب، ك 13، القنطرة غرب، ومسجد علي أمين، قرية الدواويس، القصاصين ومسجد الرحمن، قرية القرين الجديدة، التل الكبير ومسجد الفتاح، المستقبل، أبو صوير، ومسجد الرحمة، القرين، التل الكبير، ومسجد الشهيد محمد عبد العظيم، قرية أبو عاشور، التل الكبير، ومسجد أبو بكر الصديق، المحسمة، القصاصين”، بالإضافة إلى مسجد البهتيني صيانة وتطويرًا بالجهود الذاتية.

IMG-20240310-WA0000

IMG-20240310-WA0001