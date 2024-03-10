الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

هنّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.



وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد- "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله - عز وجل- أن يتقبل صيامنا وأعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية، وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التنمية والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".