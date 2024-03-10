«شوبير» يحكي كواليس جديدة عن أجواء قمة نهائي كأس مصر في السعودية

روي الإعلامي أحمد شوبير كواليس لأول مرة عن أجواء قمة نهائي كأس مصر في السعودية عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير إن الاستقبال كان حافلا بكافة المصريين داخل المملكة العربية السعودية منذ بداية الرحلة داخل الطائرة التي كانت تضم الكثير من نجوم الرياضة والإعلام والفن إلي اليوم النهائي للمباراة.

وأكد شوبير علي عدم التلفظ بأي كلمات خارجة قبل أو بعد أو أثناء المباراة من أي شخص سواء الجمهور المشجع او اللاعبين، مشيراً إلي وجود مناوشات خفيفة.

وعلق أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، على نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية، قائلا: "تجربة جديدة وتسويق لمنتجنا".

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مشهد نهائي كأس مصر كان مشرفا ويليق بقمة الكرة المصرية".

وأضاف: "لم نشعر أن البطولة الأعرق وهي كأس مصر خرجت عن الدولة المصرية وذلك يرجع إلى ترابط الشعوب بين مصر والمملكة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعوب".

وأشاد بتنظيم موسم الرياض لنهائي كأس مصر، قائلا: "نشكر المملكة السعودية على التنظيم، لأن التنظيم كان هائلا يليق بالقمة المصرية".