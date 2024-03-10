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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أنه تم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1121 شاحنة و117 سيارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن، فضلا عن وصول ومغادرة 2622 راكبا بموانيها.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم، الأحد - أن الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و685 شاحنة، و105 سيارات، فيما تضمنت الصادرات 12 ألف طن بضائع و436 شاحنة و12 سيارة.


وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين “الحرية” و"دليلة"، وغادرته العبارة “أمل”، كما تم تداول 4400 طن بضائع و410 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لأربع سفن (بريدج، كوين نفرتيتي، آور، آيلة)، وغادر ميناء بور توفيق السفينة (SEA WAVE).
 

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