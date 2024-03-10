وزير العمل ومحافظ الجيزة يُسلمان عقود توظيف لذوي همم

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء أحمد راشد ،اليوم الأحد،بديوان عام المحافظة ،50 عقد عمل لذوي همم ، من بين "150عقدا"، تم توفيرهم لاصحاب الاحتياجات الخاصة ،وذلك بحضور عدد من النواب منهم: أحمد عاشور ، ومنيرة الاشقر ، وولاء التمامي ، وأحمد الشراني.

وتبادل "الوزير" و"المحافظ" دروع التكريم والتقدير بينهما ، كما جرى تكريم ممثلي الشركات التي وفرت فرص عمل لذوي الهمم..وذلك في بداية جولة الوزير شحاتة في محافظة الجيزة ،تشمل مجموعة من الفعاليات منها : زيارة مواقع عمل وإنتاج ،واطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وفي كلمته أكد شحاتة على أن تسليم عقود ذوي الهمم اليوم ،هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم ،وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل ،وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة ،والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل ،حيث تم تعيين أكثر من 13 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن ،وكذلك دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم ،وتأهيلهم لسوق العمل أيضا ..



ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الفعاليات أن الدولة المصرية تعمل جاهداً في سبيل تسهيل سبل المعيشة لذوى الهمم وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ..واشار محافظ الجيزة أن التدريب المهني يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة.

واشاد محافظ الجيزة خلال كلمته بذوي الهمم وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مجابهة التحديات وتجاوزها ،مشيداً بجهود وسعى ذوى الهمم ورغبتهم الدائمة فى المساهمة وأداء دورهم فى بناء وتنمية الوطن...كما أكد محافظ الجيزة على التعاون الكامل مع وزارة العمل في تنظيم العديد من الملتقيات الخاصة بذوي الهمم في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

من جانبه قال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى كلمته :،نحتفل اليوم بتسليم 150 عقد عمل لذوى الهمم ، وهذه المناسبة تأتي ترجمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات ، ففي كلمته الأخيرة، أكد الرئيس على أن ذوي الهمم ،شركاء أساسيون في بناء الوطن، وأن لهم الحق في العمل والحياة الكريمة.. وأضاف مدير المديرية على أن هذه العقود تعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق هذه الرؤية، ونأمل أن تشجع المزيد من الشركات على فتح أبوابها أمام تشغيل ذوي الهمم ، ومنوهاً إلى أن ذوي الهمم هم أصحاب قدرات وإبداعات لا حصر لها ولديهم الكثير ليقدموه للمجتمع. ولذلك، فإن توفير فرص العمل لهم هو مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعاً ، مقدماً الشكر لوزير العمل على اهتمامه بدعم ذوي الهمم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، والشكر موصول للواء احمد راشد محافظ الجيزة على التعاون المثمر مع وزارة العمل في تنفيذ هذا المشروع الهام ونقدر حرصكم على توفير فرص العمل للشباب في مختلف المجالات ، وأخيرا هنأ ذوي الهمم لحصولهم على هذه العقود، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية".