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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنفيذ عملية تدعيم قنطرتى فم بحر حفير شهاب الدين القديمة والجديدة بالدقهلية

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص نهو تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل قنطرتى فم بحر حفير شهاب الدين القديمة والجديدة .

وصرح الدكتور سويلم بأنه تم إدراج قنطرتى فم بحر حفير شهاب الدين القديمة والجديدة بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى ، وذلك لمعاينة حالة القنطرتين وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما والتي إنتهت لإتخاذ قرار بتنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للقنطرتين بتغيير أسقف الكوبريين أعلى القنطرتين وزيادتهما لحمولة ٣٠ طنا مع تدعيم بغال وأكتاف القنطرة القديمة .

وأضاف أن أعمال التدعيم أسهمت فى تحسين الحالة الفنية والإنشائية لكلا القنطرتين بما يسهم فى تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة ، بالتزامن مع خدمة المواطنين بمدينة بلقاس وتسهيل حركتهم من خلال تطوير الكوبريين أعلى القنطرتين وزيادة حمولتهم .

وقد تضمنت الأعمال التى تم تنفيذها تجفيف القنطرة القديمة ، وتنفيذ أعمال صب خرسانة مسلحة لتدعيم بغال وأكتاف القنطرة القديمة ، وصب خرسانة عادية لتطويل بغلة القنطرة القديمة ، وتكسير بلاطة الكوبرى والكمر للقنطرتين القديمة والجديدة ، وصب خرسانة مسلحة لبلاطة وكمر الكوبريين لتتحمل حمولة ٣٠ طن ، وأعمال صب خرسانة مسلحة للبلاطات الإنتقالية بمداخل ومخارج القنطرتين ، وعمل طبقة أسفلتية أعلى الكوبريين والمداخل والمخارج ، وأعمال بياض للواجهة الأمامية والخلفية للقنطرتين .

جدير بالذكر أن قنطرة حفير شهاب الدين تقع على كيلو ٩.٧٥٠ على بحر بلقاس الآخذ من بحر شبين بزمام هندسة رى بلقاس بالإدارة العامة لرى غرب الدقهلية ، وتخدم زمام ٢٨ ألف فدان ، وتضم القنطرة القديمة عدد ٣ فتحات ، والقنطرة الجديدة عدد ٤ فتحات بعرض ٣ متر لكل فتحة .

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