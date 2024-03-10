هاجمها هاكرز .. شركة برماجيات شهيرة تؤكد سرقة أسرار مهمة.. ما القصة؟

أثارت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت الجدل بتأكيدها أنها لا تزال تحاول القيام بطرد قراصنة روس اقتحموا بعض حسابات البريد الإلكتروني لكبار المسئولين التنفيذيين بالشركة منذ نوفمبر الماضي، بعد أن حاولوا القيام باختراق شبكات العملاء من خلال بيانات وصول مسروقة.

وقالت الشركة أنهم استخدموا البيانات التي تم الحصول عليها في عملية الاختراق، التي تم الكشف عنها في منتصف شهر يناير، للقيام باختراق بعض الأنظمة الداخلية.

ولم يوضح المتحدث باسم الشركة ما هي شفرة المصدر التي تم القيام بالوصول إليها وما هي القدرة التي تم القيام باكتسبها المتسللون لاختراق أنظمة العملاء وبعض أنظمة مايكروسوفت.

وأضافت الشركة أن المتسللين قاموا بسرقة أسرار من اتصالات البريد الإلكتروني بين الشركة وبعض العملاء غير المحددين، مثل كلمات المرور وأكواد البرمجة،

وأشارت مايكروسوفت إلى أنه يمكن أن تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها لتجميع صورة للمناطق التي سيتم القيام بالهجوم عليها .

وقال خبراء الأمن حول اعتراف مايكروسوفت أنه عدم القيام باحتواء الاختراق يكشف مخاطر الاعتمادعلى ثقافة البرمجيات الأحادية للشركة .