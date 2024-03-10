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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد الإسكندرية وبورسعيد..

وزير العمل ومحافظ الجيزة يطلقان البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

صدى البلد

أطلق حسن شحاتة، وزير العمل ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،اليوم الأحد، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، وذلك بمقر مديرية عمل الجيزة ،بحضور محمد رمضان مدير المديرية ،وعدد من نواب البرلمان ومنهم :أحمد عاشور ،ومنيرة الاشقر ،وولاء التمامي ،وأحمد الشراني..وذلك في إطار جولة ينفذها الوزير اليوم  في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة الجيزة ..يشار هنا إلى أن إطلاق البث التجريبي اليوم بالجيزة يأتي كمحطة ثالثة ،بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظي الإسكندرية وبور سعيد ..

وأوضح وزير العمل في تصريحات أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات..وقال  إن المنصة تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،وانها ستضمن  صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر..واستمع الوزير والمحافظ  إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة المزمع إطلاقها بشكل كامل، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.

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