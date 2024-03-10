محافظ القليوبية: أحمد عرابي من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة وتطويره ضرورة

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، أهمية تطوير محور أحمد عرابي باعتباره من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة الذي يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2 وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعته، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.



ووجه المحافظ - خلال الجولة وفقا لبيان صادر اليوم /الأحد/ - بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عملية الإزالة خلال فترة وجيزة، لإستكمال أعمال رصف الشارع مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيراً إنجاز الأعمال بسهولة ويسر .



كما تابع الهجان، أعمال تحويل مسار خط 1200مم و800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة وذلك لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي وذلك لاستكمال أعمال تطوير شارع أحمد عرابي والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مياه القاهرة الكبرى، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وتوصيل المياه فى الموعد المقرر من شركة مياه القاهرة الكبري .



واختتم المحافظ الجولة بتفقد مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.



وخلال الجولة، تفقد الهجان، محور مدينة الخصوص، وشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.