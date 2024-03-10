مساعدات تركية لصالح الفلسطينيين بغزة تصل إلى ميناء العريش

وصلت سفينة مساعدات إنسانية تركية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم/الأحد/، إلى ميناء العريش البحري.



وصرح مصدر مسئول بميناء العريش، بأن السفينة تحمل 2800 طن من المساعدات الغذائية والطبية، وهي مقدمة من الهلال الأحمر التركي؛ لإغاثة سكان قطاع غزة.