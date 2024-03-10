نيرمين جمال على راديو أون سبورت بفوازير "كلاكيت" في رمضان

تستعد الإعلامية نيرمين جمال للعام الثانى على التوالي لتقديم فوازير "كلاكيت" فى رمضان عبر إذاعة أون سبورت إف إم 93.7، فى السادسة إلا ربع يومياً على مدار شهر رمضان المبارك.



وقدمت نيرمين جمال في رمضان الماضى فوازير "هنومة وحنكورة" والتي استعرضت مسيرة أساطير الكرة المصرية وحققت نجاحا كبيرا.



وتقدم نيرمين جمال عبر فوازير "كلاكيت" مشاهد من أشهر الأفلام العربية وسط أجواء من التشويق والإثارة على "إسم الفيلم".



فوازير "كلاكيت" من تقديم نيرمين جمال وخالد عبد المنعم، ورئيسة تحرير البرنامج لبنى عبد الله.



وكشفت إدارة راديو إون سبورت إف إم 93.7 عن خطة برامجها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تحتوى الخطة على وجود نجوم الرياضة على رأس مقدمة قائمة البرامج.