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أخبار البلد

"العربي للطفولة والتنمية" ينظم ورشة عمل حول ظروف عمل المربين والمربيات بالحضانات

صدى البلد

ذكر المجلس العربي للطفولة والتنمية أنه تم تنظيم ورشة عمل حول ظروف عمل المربين والمربيات بالحضانات ورياض الأطفال في مصر، وذلك بحضور القائمين على الحضانات ورياض الأطفال في وزراتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي في مصر، وبالشراكة مع الشبكة العربية للطفولة المبكرة.


وقال أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي إن هذه الورشة خصصت لمناقشة ظروف عمل المربين والمربيات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال في مصر، وذلك في إطار إعداد دراسة عربية تستهدف تجويد بيئة العمل بالحضانات ورياض الأطفال، وعلى مستوى الأطر القانونية، وبناء القدرات، وتطوير المناهج، وذلك لاستيعاب الأطفال بمختلف فئاتهم بما في ذلك الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة. 


من جانبه..قال مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس المهندس محمد رضا فوزي إنه من المقرر أن تتوصل الورشة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات لتحسين ظروف عمل المربين والمربيات بالحضانات ورياض الأطفال وضمان استمراريتهم وتطورهم المهني.


وأضاف أن المفترحات تتضمن أيضًا البنود الأساسية التي يجب على الحضانات ورياض الأطفال إدراجها في عقود عمل وإعلانات التوظيف، واحتياجات القوى العاملة بالحضانات ورياض الأطفال، وأنواع الدعم والضمانات التي ينبغي على المؤسسات تقديمها، وأبرز الإجراءات والسياسات الواجب تنفيذها من قبل الوزارات المعنية أو المؤسسات ذات العلاقة.


وبدوره..قال المنسق الإقليمي للشبكة العربية للطفولة المبكرة محمد البقاعي إن دراسة ظروف المربين والمربيات في الحضانات ورياض الأطفال التي تقوم بها الشبكة طُبقت عبر استبيانات موجهة لـ8717 عاملًا بالحضانات ورياض الأطفال في 7 دول عربية (الأردن، وتونس، وعمان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب ومصر).


وأضاف أن الدراسة توصلت إلى أنه رغم التطور الملموس الذي طال عددًا من المجالات على مستوى الالتحاق أو النوعية أو تطوير البنى التحتية إلا أنه لازال هناك عددًا من التحديات التي تتطلب اعتماد بعض الإجراءات والآليات الفاعلة لتطوير بيئة العمل بقطاع الحضانات ورياض الأطفال وذلك في إطار رؤية تطويرية شاملة.


ويعد المجلس العربي للطفولة والتنمية عضوًا مؤسسًا في الشبكة العربية للطفولة المبكرة، وقد تم ابرام مذكرة تفاهم مشتركة بين المجلس والشبكة في مايو 2023، وذلك بغرض تعزيز العمل المشترك في مجال الطفولة المبكرة، ولمواكبة المستجدات والاستفادة من أبرز ما توصلت إليه العلوم الحديثة لتنمية ورعاية الأطفال في هذه المرحلة.

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