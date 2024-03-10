محافظ شمال سيناء يفتتح مركز الدعم النفسي بالعريش

افتتح محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مركز الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان، ومدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية الدكتورة عزة كمال.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الأحد، إن مركز الدعم النفسي بشمال سيناء هو مركز حكومي متخصص لتقديم خدمات دعم تربوية ونفسية لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين النفسيين، ويتبع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتم تجهيزه بتكلفة 30 ألف جنيه كدعم من المحافظة.



وأضاف المحافظ أن المركز يقدم عددا من الخدمات من بينها التخاطب والتوحد والإرشاد الأسري والتكامل الحسي وصعوبات التعلم وتنمية المهارات وتعديل السلوك وحل المشكلات ودراسة الحالة.

من جانبه، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة، وخاصة التربية الخاصة.

بدورها، أكدت مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية الدكتورة عزة كمال أن رؤية المركز تتمثل في توفير دعم نفسي وإرشاد متميزة فعال للطلاب وذويهم والمعلمين في شمال سيناء حيث نسعى لتحقيق رؤيتنا من خلال حصر جميع الطلاب المستحقين لخدمات المركز والتشخيص الدقيق للحالة وتقديم الخدمات العلاجية للطلاب ونشر ثقافة الرعاية والمساندة النفسية بين أفراد المجتمع والمتابعة المستمرة لجميع الحالات المرصودة .