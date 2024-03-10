إبراهيم حسن: هدفنا من معسكر مارس الوقوف على مستوى اللاعبين

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، الترتيبات الجارية لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للمشاركة في دورة دولية ودية في الإمارات، حيث سيتنافس المنتخب المصري مع منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وأوضح حسن، خلال المؤتمر الصحفي، أن الجهاز الفني هو من طلب خوض تلك البطولة بهدف الاحتكاك بمنافسين قويين، مؤكدًا أنهم لم يفكروا نهائيًا في الاعتذار عن المشاركة فيها، بغض النظر عن النتائج المتوقعة.

وقال إن المعسكر سيكون فرصة جيدة لتحضير اللاعبين قبل المواجهات الرسمية في يونيو المقبل.

وأضاف: "على الرغم من هذا، ليس معنى كلامي أننا لن نهتم بالنتائج خلال المعسكر المقبل، ولكن هدفنا الرئيسي هو تقديم أداء جيد وإظهار شخصية منتخب مصر، والوقوف على حالة جميع اللاعبين".