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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يجب ان تكون مستعداً.. تعليق غامض إمام عاشور على إنستجرام.. يقصد مين؟

امام عاشور
امام عاشور

احتفل ادإمام عاشور، نجم النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة 39 في تاريخ المارد الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، الجمعة الماضية، في المملكة العربية السعودية.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام، صورة له، صحبها بتعليق:عندما تواجه رقم 22 عليك أن تكون مستعداً 🦁😎"

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما  الجمعة الماضية ، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.

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