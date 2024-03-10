رسائل حب الأميرة ديانا إلى جيمس هيويت تعرض للبيع بمزاد علني

ستعرض رسائل حب الأميرة ديانا إلى جيمس هيويت للبيع في مزاد علني في خطوة وصفها البعض بأنها "إهانة أخيرة لذكراها".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قام دار مزاد في الولايات المتحدة بتحديد مقتنٍ لشراء 64 ملاحظة، بسعر باهظ يبلغ 780.000 جنيه إسترليني (مليون دولار أمريكي) مقابل المכתوبات الملكية.

كان عشيق أميرة ويلز السابق قد عرض الرسائل كضمان لقرض بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

وكتبت الرسائل بين عامي 1989 و 1991، بما في ذلك الفترة التي خاضت فيها ديانا وهيويت علاقة غرامية سرية لمدة خمس سنوات.

صرح الخبير سيوارد: "لقد خان جيمس هيويت ديانا بعدة طرق عديدة، لذا فهذه مجرد الإهانة الأخيرة. أفترض أن هيويت يحتاج المال بشكل يائس ويرى قيمة في هذه الرسائل. كانت ديانا كاتبة رسائل غزيرة الإنتاج ولكن ليس أي منها بهذا الطبيعة الحميمة. لا يعقل أن تُنشر هذه الملاحظات الخاصة بمثل هذه الفترة الحساسة من حياتها."

وكما ذكرت صحيفة The Sun، فقد سبق أن اتصل هيويت بدار المزادات الشهير بونهامز في لندن لبيع الرسائل. صرحت الشركة في بريد إلكتروني: "نعتقد أن المزاد العلني المفتوح سيكون بالتأكيد أفضل طريقة لتحقيق أفضل سعر."

ولم يكن سوثبيز مهتمًا أيضًا ببيع الرسائل، قائلاً إنه لن يعقد مزادًا "بسبب طبيعة المالك سيكون من المستحيل تقريبًا بالنسبة لنا أن نبيع هذه المقتنيات بالمزاد." لكن هذا لم يمنع دار هيرتاج، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، من بيع كتابات ديانا.

وينص بريد إلكتروني أرسل في أواخر يناير من قبل رئيس شركة هيرتاج: "بعد مناقشة طويلة، تقرر أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي العمل مع مشترٍ محتمل لديهم بالفعل في ذهنهم لبيع خاص. يعتقد شركاء هيرتاج أن هذا سيمنع ظهور الرسائل في مزاد علني لفترة طويلة ويجنبنا أي تداعيات سلبية."