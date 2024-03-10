حملة ادعم نقابتك تطالب بتأجيل انتخابات المحامين إلى بعد رمضان

طالب عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح على مقعد استئناف القاهرة بتأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى حين انتهاء شهر رمضان الكريم.

وقال جابر في بيان له، ان عقد الانتخابات خلال شهر رمضان ومع ظروفه التي يعلمها الجميع، تؤكد أنه لن يكون هناك اقبال علي صناديق الاقتراع في الشهر الفضيل وسيكون هناك عزوف عن الحضور الي لجان الاقتراع.

وأشار جابر إلى أنه إذا اجريت الانتخابات في شهر رمضان سينجح من لديه لغة المال الانتخابي وسينجح برشي انتخابية وهو ما يعد تضليلا لإرادة الجمعية العمومية.

ولفت جابر الى أن المحامين المشتغلين لن يذهبوا الي لجان الاقتراع وستكون النسبة 10% بالكثير وهذا سيؤثر علي مصالح أعضاء النقابة المشتغلين وسوف يخرج مجلس لم يأت بإرادة الجمعية العمومية الحقيقية.

وأوضح: بما أن مجلس النقابة قرر عقد الانتخابات بعد تجاوز مدة ولايته القانونية فكان الأحرى به اختيار موعد مناسب يستهدف مشاركة الجمعية العمومية وهو ما يفرض عقد الانتخابات بعد شهر رمضان.