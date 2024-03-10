أرامكو تزيد توزيعات الأرباح إلى 31 مليار دولار رغم الانخفاض السنوي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن زيادة توزيعات الأرباح إلى ما يقرب من 31 مليار دولار للربع الرابع، متحدية انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج. تمثل هذه الخطوة منحة كبيرة للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تواجه فيه عجزًا متزايدًا في الميزانية وسط جهود التنويع الاقتصادي والمشاريع الطموحة.

ووفقا لبلومبرج، على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 25% على أساس سنوي بسبب انخفاض إنتاج النفط، فقد أبدت أرامكو التزامها تجاه المساهمين والحكومة السعودية من خلال زيادة إجمالي توزيعات الأرباح، والتي تتضمن مكونًا خاصًا. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أكدت لأصحاب المصلحة أن إجمالي التوزيع لهذا العام سيتجاوز نظيره في عام 2023، مما يؤكد مرونتها وسط ظروف السوق الصعبة.

وتلعب أرباح أرامكو دورا حاسما في دعم المالية العامة للحكومة السعودية، خاصة مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مبادرات طموحة مثل نيوم والاستثمارات في الرياضة. وتأتي زيادة الأرباح في وقت تدرس فيه الحكومة طرحًا إضافيًا لأسهم أرامكو، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال العالمية.

ومع ذلك، يتزامن هذا الإعلان مع العجز المستمر في ميزانية المملكة العربية السعودية، والمتوقع حتى عام 2026، مما دفع إلى إعادة تقييم الأولويات الاقتصادية. وكجزء من تدابير توفير التكاليف، علقت أرامكو توسيع طاقتها الإنتاجية، مما أدى إلى تحرير الموارد للاستثمارات البديلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص النفقات الرأسمالية بنحو 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وشدد الرئيس التنفيذي أمين ناصر على الأساس المنطقي الاستراتيجي وراء تعليق الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى الفرصة لتعزيز إنتاج الغاز وتوسيع أعمال الشركة من السوائل إلى المواد الكيميائية. وتتوقف الأهداف المالية للرياض على استمرار أسعار النفط الخام، حيث تقترح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عتبة 90 دولارًا للبرميل لتحقيق أهداف الإنفاق.

وعلى الرغم من التحديات، تظل أرامكو ملتزمة بتحقيق عوائد المساهمين، حيث يصل إجمالي مدفوعات الأرباح إلى ما يقرب من 98 مليار دولار في عام 2023. ومن خلال الحفاظ على مستويات الأرباح والتوزيعات المرتبطة بالأداء، تتوقع الشركة زيادة كبيرة في إجمالي المدفوعات لعام 2024، مما يعكس مرونتها وسط تقلبات السوق.

تمتد عملية صنع القرار الاستراتيجي في أرامكو إلى ما هو أبعد من توزيعات الأرباح، حيث تشارك الشركة بنشاط في الجهود التي تقودها أوبك وحلفاؤها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. ومع تعديلات الإنتاج التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ديناميكيات العرض والطلب، تواصل أرامكو لعب دور محوري في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.