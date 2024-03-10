سفينة المساعدات المقرر وصولها لغزة تتأخر في قبرص

بحسب المعلومات التي حصلت عليها سكاي نيوز البريطانية، فإن السفينة التي كانت تهدف إلى نقل المساعدات من قبرص إلى غزة لن تنطلق في رحلتها اليوم، مما يمثل انتكاسة في الجهود المبذولة لتوفير الإمدادات الأساسية للقطاع الفلسطيني.

كانت السفينة، التي تديرها منظمة Open Arms، وهي منظمة إسبانية مستقلة، تستعد لتكون واحدة من السفن النادرة التي ترسو في غزة منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2006، وسط حصار بحري صارم فرضته إسرائيل.

حصلت مهمة المساعدات، التي تدعمها منظمة World Central Kitchen، وهي منظمة مساعدات مقرها الولايات المتحدة، على دعم كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي جزء من مبادرة أوسع يقودها الاتحاد الأوروبي.

ويسلط هذا التأخير الضوء على التحديات والتعقيدات المحيطة بالجهود الإنسانية في غزة، حيث لا يزال الوصول إلى الضروريات الأساسية مقيدا بشدة بسبب الصراع المستمر والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وفي ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان غزة، فإن التأخير في شحنات المساعدات يزيد من تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل.

بينما تنتظر السفينة التصريح للإبحار، تظل الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة في إزدياد. ومع ذلك، فإن التأخير بمثابة المشاركة في قتل المحتاجين في القطاع.