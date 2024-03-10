على طريقته| يانكون يواصل الاحتفال بفوز الأهلي بلقب كأس مصر

احتفل ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة 39 في تاريخ المارد الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، الجمعة الماضية، في المملكة العربية السعودية.

ونشر مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، عبر حسابه على انستجرام، صورة له وهو يحتفل بالكأس، صحبها بتعليق: "معنديش صحاب عندي اهل كاس مصر "، وسط تفاعل من المتابعين.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.