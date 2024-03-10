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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الطيب يثير الجدل بعد إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر

احمد الطيب
احمد الطيب

أثارت قائمة منتخب مصر، التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، جدلًا وردود أفعال واسعة ومتباينة،  خاصة أن قائمة المنتخب ضمت ٢٥ لاعبًا، منهم 10 لاعبين من النادي الأهلي، وواحد فقط من نادي الزمالك.

وكتب المعلق الرياضي احمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "أكيد حساب  حسام حسن.  متهكّر  ".

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_١٨٠٨٠٢

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.


يذكر أن حسام حسن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد حتى 2026، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023". 

IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_١٨٠٨٠٢
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_١٨٠٨٠٢

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