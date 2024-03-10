عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناتا السويس وبنما تفاقمان أزمة الشحن العالمية

صدى البلد

تواجه صناعة الشحن العالمية اضطرابات كبيرة حيث يواجه الممران المائيان الحيويان، قناة بنما وقناة السويس، تحديات منفصلة ولكن لها نفس التأثير، مما يؤدي إلى التأخير وزيادة التكاليف والمشاكل اللوجستية للشركات في جميع أنحاء العالم.

 

ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، في قناة بنما، تصطف أكثر من 50 سفينة للمرور في أي يوم، وتواجه فترات انتظار طويلة ورسوم باهظة بسبب الجفاف الشديد الذي يؤثر على المنطقة.

 وأجبرت ندرة المياه مشغل القناة على تقليل عدد المعابر، مما أدى إلى تأخيرات أطول وتكاليف أعلى بكثير لشركات الشحن.

 

وفي الوقت نفسه، في قناة السويس، تنتظر السفن التي تنقل الحاويات مرافقة بحرية أو تختار طرقًا أطول لتجنب المرور تمامًا، وسط مخاوف بشأن الهجمات المحتملة من قبل الجماعات المتمركزة في اليمن. 

وقد أجبر التهديد بهجمات صاروخية أو طائرات بدون طيار بعض مشغلي السفن على تعليق رحلاتهم إلى أجل غير مسمى، مما يزيد من تعقيد طرق التجارة العالمية.

 

أدت الاضطرابات في كلتا القناتين إلى انخفاض حاد في أحجام البضائع، مع تحول مئات السفن إلى طرق أطول، مما تسبب في تأخير التسليم ورفع تكاليف النقل. ويستعد مشغلو السفن لأشهر من عدم اليقين، حيث يعتمد ما يقرب من 18% من أحجام التجارة العالمية على هذه الممرات المائية.

 

تواجه قناة بنما واحدة من أكثر الفترات جفافا في تاريخها الممتد منذ قرن من الزمان، حيث يأمل المسؤولون في الحصول على الإغاثة في نهاية موسم الجفاف في مايو. وفي الوقت نفسه، في قناة السويس، أدت المخاوف الأمنية المستمرة والضربات على السفن التجارية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها شركات الشحن.

 

بدأت الشركات تشعر بتأثير هذه الاضطرابات، حيث أوقف بعضها، مثل تيسلا وفولفو، إنتاج المركبات مؤقتًا بسبب نقص قطع الغيار. وتختار شركات الملابس عمليات التسليم الجوي لضمان وصول أزياء الربيع في الوقت المناسب، في حين تواجه شركات أخرى ارتفاع تكاليف النقل التي قد تنتقل في النهاية إلى المستهلكين.

وعلى الرغم من التحديات، فإن الاضطرابات في سلاسل التوريد أصبحت حاليًا على نطاق أصغر مقارنة بالاختناقات السابقة. ومع ذلك، مع عودة الشركات إلى ممارسات ما قبل الوباء المتمثلة في الحد الأدنى من المخزونات والاعتماد على عمليات التسليم في الوقت المناسب، فإنها تصبح أكثر عرضة للاضطرابات إذا استمرت المشكلات في القناتين.

 

وتستكشف السلطات في كلتا القناتين التدابير اللازمة للتخفيف من تأثير الأزمات، حيث يخطط مشغل قناة بنما لمشاريع بناء لزيادة الوصول إلى احتياطيات المياه، بينما تهدف هيئة قناة السويس إلى مراجعة بدلات العبور اليومية على أساس مستويات هطول الأمطار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

سلطنة عمان و8 دول أخرى تعلن أول أيام رمضان الثلاثاء

مركز بروكسل للبحوث: الدول الأوروبية تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا

بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

انتصار السيسي مهنئة المصريين بشهر رمضان: ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر

دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليها مع أولى ليالي الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثيرون.. في أقل من دقيقة تخلص من ذاكرة هاتفك الممتلئة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ