قناتا السويس وبنما تفاقمان أزمة الشحن العالمية

تواجه صناعة الشحن العالمية اضطرابات كبيرة حيث يواجه الممران المائيان الحيويان، قناة بنما وقناة السويس، تحديات منفصلة ولكن لها نفس التأثير، مما يؤدي إلى التأخير وزيادة التكاليف والمشاكل اللوجستية للشركات في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، في قناة بنما، تصطف أكثر من 50 سفينة للمرور في أي يوم، وتواجه فترات انتظار طويلة ورسوم باهظة بسبب الجفاف الشديد الذي يؤثر على المنطقة.

وأجبرت ندرة المياه مشغل القناة على تقليل عدد المعابر، مما أدى إلى تأخيرات أطول وتكاليف أعلى بكثير لشركات الشحن.

وفي الوقت نفسه، في قناة السويس، تنتظر السفن التي تنقل الحاويات مرافقة بحرية أو تختار طرقًا أطول لتجنب المرور تمامًا، وسط مخاوف بشأن الهجمات المحتملة من قبل الجماعات المتمركزة في اليمن.

وقد أجبر التهديد بهجمات صاروخية أو طائرات بدون طيار بعض مشغلي السفن على تعليق رحلاتهم إلى أجل غير مسمى، مما يزيد من تعقيد طرق التجارة العالمية.

أدت الاضطرابات في كلتا القناتين إلى انخفاض حاد في أحجام البضائع، مع تحول مئات السفن إلى طرق أطول، مما تسبب في تأخير التسليم ورفع تكاليف النقل. ويستعد مشغلو السفن لأشهر من عدم اليقين، حيث يعتمد ما يقرب من 18% من أحجام التجارة العالمية على هذه الممرات المائية.

تواجه قناة بنما واحدة من أكثر الفترات جفافا في تاريخها الممتد منذ قرن من الزمان، حيث يأمل المسؤولون في الحصول على الإغاثة في نهاية موسم الجفاف في مايو. وفي الوقت نفسه، في قناة السويس، أدت المخاوف الأمنية المستمرة والضربات على السفن التجارية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها شركات الشحن.

بدأت الشركات تشعر بتأثير هذه الاضطرابات، حيث أوقف بعضها، مثل تيسلا وفولفو، إنتاج المركبات مؤقتًا بسبب نقص قطع الغيار. وتختار شركات الملابس عمليات التسليم الجوي لضمان وصول أزياء الربيع في الوقت المناسب، في حين تواجه شركات أخرى ارتفاع تكاليف النقل التي قد تنتقل في النهاية إلى المستهلكين.

وعلى الرغم من التحديات، فإن الاضطرابات في سلاسل التوريد أصبحت حاليًا على نطاق أصغر مقارنة بالاختناقات السابقة. ومع ذلك، مع عودة الشركات إلى ممارسات ما قبل الوباء المتمثلة في الحد الأدنى من المخزونات والاعتماد على عمليات التسليم في الوقت المناسب، فإنها تصبح أكثر عرضة للاضطرابات إذا استمرت المشكلات في القناتين.

وتستكشف السلطات في كلتا القناتين التدابير اللازمة للتخفيف من تأثير الأزمات، حيث يخطط مشغل قناة بنما لمشاريع بناء لزيادة الوصول إلى احتياطيات المياه، بينما تهدف هيئة قناة السويس إلى مراجعة بدلات العبور اليومية على أساس مستويات هطول الأمطار.