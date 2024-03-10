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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية: أثر الشهداء سيبقى خالد الذكر.. لا يمكن طيه بصفحة النسيان

خالد العوامي المتحدث
خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية

قال خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية ان أثر الشهداء سيبقي خالد الذكر لا يمكن ان يطوي في صفحة النسيان فما قدموه من إيثار وتضحيات وفداء سيظل محفورا في ذاكرة الوطن  عرفاناً بالجميل وتخليداً لأرواح طاهرة قدمت لنا الحياة ووفرت لنا الامن والأمان .

 رجال أوفياء ضحوا بأرواحهم كي نعيش

وأضاف متحدث الحركة الوطنية ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال يوم الشهيد جاءت معبرة عن كل المعاني السابقة ، مشيراً الي ان يوم التاسع من شهر مارس في كل عام سيظل علامة لا تنسي في تاريخ الدولة المصرية وان مصر بجميع مؤسساتها واجهزتها وشعبها يحفظون الجميل ويقدرون صنيع شهداء الوطن من رجال أوفياء ضحوا بأرواحهم كي نعيش نحن في امن وامان وكي يبقي الوطن عفياً قوياً محافظاً علي استقلاليته وسيادته وسلامة حدوده واراضيه ، فلنا ان نفخر بان مصر بها مثل هؤلاء الرجال .

واضاف خالد العوامي ان الاحتفال بذكري يوم الشهيد يحمل ايضا رسائل هامة تستهدف تذكير " ابناء الوطن " بتضحيات " ابطال الوطن " وان موقف مصر سيظل راسخاً في التعامل مع رموز وطنية وابطال استشهدوا في سبيل مصر وأنهم سيظلون علامة مضيئة في صفحات الحاضر وفي كتب التاريخ .

وأوضح المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية ان الاحتفال ايضاً  بمثابة رسالة جديدة بان أسر الشهداء وأطفالهم في عقل وقلب القيادة السياسية وان الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دعمهم والعناية بهم ، فما قدمه أبنائهم الشهداء يضرب أروع أمثلة الفداء والتضحية كما أنه يؤكد اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

واختتم خالد العوامي قائلاً : دماءهم  الذكية روت أرض مصر وأرواحهم الطاهرة ترفرف في سمائها ، انهم رجال عظام ترسم قصص حياتهم أساطير من البطولات التي نحكيها للأجيال ، كيف دافعوا عن مصر ؟ ، وكيف حموا ارضها ؟ ، وكيف زادوا عنها بكل شجاعة وإيثار ؟!.
تعيش مصر ويعيش شعبها العظيم عزيزا مكرما بفضل تضحيات الشهداء وابطال الوطن من الجيش والشرطة .

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