أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه علي فيسبوك، "انتظم محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي في المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من آثار جراحة( الخراج) التي أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرا".

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما ، الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.