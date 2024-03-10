أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب

احتشدت اليوم عائلات وأحباء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، في تجمع مؤثر خارج وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، ورددوا ندائهم الموحد: العودة الآمنة للأسرى.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، يتزامن التجمع مع الجهود المستمرة للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث تصاعدت التوترات منذ اندلاع الصراع.

وفي تطور مهم، التقى ديفيد بارنيا، رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد، مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز يوم الجمعة الماضي لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وشدد الموساد على أن التواصل المستمر مع الوسطاء يهدف إلى تقريب الخلافات والتوصل إلى اتفاقات حاسمة.

وتقود جهود الوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر منذ يناير/كانون الثاني، ومع ذلك، فقد كان التقدم تدريجيًا، وحدث الاختراق الأخير في نوفمبر عندما تم التوصل إلى وقف للأعمال العدائية لمدة أسبوع، مما أدى إلى إطلاق حماس سراح أكثر من 100 رهينة.