بشكل عاجل.. نتنياهو يأمر بتجهيز أماكن احتجاز لآلاف المعتقلين والسجناء الفلسطينيين

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة أمنية مشتركة بين الوزارات في كيريا بتل أبيب اليوم، لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في نقص المساحة المخصصة للسجناء الفلسطينيين.

وأسفرت المناقشة عن توجيه رئيس الوزراء إلى وزارات المالية والدفاع والأمن الوطني بتجهيز آلاف الأماكن بشكل عاجل لاستيعاب المعتقلين والسجناء الجدد.

ويأتي هذا القرار استجابة للتقييمات التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (ISA)، والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتقال آلاف الفلسطينيين عام 2024. منذ بداية الحرب وتم حتى الآن إلقاء القبض على ما يقرب من 4000، معظمهم في غزة، مما يؤكد الضرورة العاجلة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المعتقلين والسجناء.

خلال المناقشة، حددت مصلحة السجون الإسرائيلية خططها للتعامل مع تدفق السجناء الجدد، مع التركيز على تنفيذ أنظمة جديدة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأيد رئيس الوزراء الخطة المقترحة ووجه بتنفيذها الفوري لمعالجة الزيادة الوشيكة في عدد المعتقلين.