تنس الطاولة يحصد 3 ميداليات جديدة في منافسات الزوجي بدورة الألعاب الأفريقية

حصد أبطال تنس الطاولة، 3 ميداليات جديدة ضمن منافسات الزوجي في دورة الألعاب الأفريقية، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

نجح أبطال تنس الطاولة في الفوز بذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات الزوجي في دورة الألعاب الأفريقية.

توج الثنائي مريم الهضيبي وشقيقتها مروة الهضيبي بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات، بعد الفوز في النهائي على تونس ومن قبلها الإطاحة بلاعبتي نيجيريا في نصف النهائي.

في منافسات زوجي الرجال، حصد الثنائي محمد شومان وخالد عصر الميدالية الفضية بعد الخسارة من ثنائي الجزائر في المباراة النهائية، كما فاز الثنائى محمد البيلي ويوسف عبد العزيز بالميدالية البرونزية.

تسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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